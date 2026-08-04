«Мяч у Максименко двигался». Гурцкая — о пенальти в матче «Ахмата» со «Спартаком»

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). 11-метровый назначили, поскольку защитник красно-белых Кристофер Ву дотронулся до мяча рукой при попытке ввести его в игру.

— Как пошёл бы дальше матч, не знает вообще никто. Вторая минута, и эта ситуация абсолютно переломала все заготовки до матча.

— Как ты относишься к этой истории?

— Если ********* (докопаться. — Прим. «Чемпионата»), допустим, да, то надо ставить пенальти. Но по мне… Лично по мне, если придираться, мяч у Максименко двигался. Он не стоял плотно на месте. С другой стороны, соблюдены какие-то критерии, при том что не было игроков «Ахмата» в зоне. Сейчас же идёт тенденция, чтобы быстрее начать игру, меньше задержек. [И поэтому] как будто фол. Но на самом деле, если бы Максименко, например, поставил мяч и дал бы такой пас сразу и тот рукой взял… Но нет. Он себе мяч как-то закинул [на ход], — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»