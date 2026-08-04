«Наполи» представил третий комплект формы на сезон-2026/2027

Итальянский клуб «Наполи» анонсировал третий комплект формы на сезон-2026/2027 Tutto il Rosso di Napoli (перевод с итальянского — «Неаполь во всём красном». — Прим. «Чемпионата»).

«В год столетия клуба, который совпадает с 40-летием первой победы в скудетто в сезоне-1986/1987, команда решила возродить культовую форму, связанную с одной из самых незабываемых страниц в истории «Наполи».

Однако красный цвет — это не только воспоминания. Это чувство, которое принадлежит народу, а уже потом команде. Это символ величия, который продолжает расти с каждым днём в кварталах, домах и сердцах жителей Неаполя, «в любящих объятиях между синим морем и теплом огненной вершины». В то время как современный футбол создаёт всё более яркие зрелища, «Наполи» рассказывает историю своих корней и следует уникальным и неизменно нестандартным курсом», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Фото: ФК «Наполи»

Фото: ФК «Наполи»