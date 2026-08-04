«Трогать семью я не позволю». Александр Соболев выступил с эмоциональным обращением

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев выступил с эмоциональным обращением к представителям прессы и блогерам. Ранее стало известно, что сын форвард сине-бело-голубых Сергей поступил в академию «Зенита».

«Вы можете говорить, писать, оскорблять МЕНЯ! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня всё!» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 29-летний Соболев провёл три матча и забил три гола на клубном уровне.