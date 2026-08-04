Арсен Венгер разъяснил свою позицию по проекту ФИФА о продаже прав на ЧМ

Директор ФИФА по развитию мирового футбола Арсен Венгер заявил, что не участвовал в разработке коммерческого плана FIFA Forward Enterprise (FFE), и поддержал решение об отмене проекта.

Напомним, инициатива предполагала создание новой структуры для продажи прав на чемпионат мира. Однако на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота турнира со стороны стран — членов УЕФА президент ФИФА Джанни Инфантино принял решение отказаться от реализации плана.

«Недавние события в ФИФА требуют от меня внести определённую ясность. В ФИФА я занимаю должность руководителя отдела глобального развития футбола.

Вместе со своей командой я курирую анализ игровых данных, работу онлайн-тренировочного центра ФИФА, развитие молодёжного образования через 60 академий в 60 странах, где это наиболее необходимо, а также молодёжные соревнования по всему миру.

Кроме того, я являюсь техническим советником Международной федерации футбольных ассоциаций (IFAB). Я не участвовал в разработке этого стратегического плана и впервые узнал о проекте из средств массовой информации.

Решение о прекращении реализации проекта было абсолютно необходимым и бесспорным, поскольку я твёрдо убеждён в необходимости существования независимой ФИФА, которая служит нашему виду спорта с приверженностью, прозрачностью и честностью», — приводит слова Венгера журналист Sky Sports Кавех Солекол в соцсети.