Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: команда заслуженно находится на своём месте

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал игру команды на старте нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и оценил её перспективы.

«Мы довольны игрой команды в начале сезона. Мне нравится за ней наблюдать. Две победы «Динамо» на старте сезона взялись не из воздуха. В переходных матчах команда одержала победы и неплохо выглядела в самом конце прошлого сезона в РПЛ. Нет ничего удивительного в двух победах «Динамо» на старте сезона. Это следствие упорной работы тренерского штаба. Команда заслуженно находится на своём месте», — приводит слова Газизова Metaratings.

После двух туров махачкалинское «Динамо» набрало максимальное количество очков, так же как «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем матче 9 августа махачкалинцы сыграют на выезде с московским «Динамо».