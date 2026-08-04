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«Зачем ты это делаешь?» Генич — о Кристофере Ву в матче «Спартака» с «Ахматом»

«Зачем ты это делаешь?» Генич — о Кристофере Ву в матче «Спартака» с «Ахматом»
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на гол, забитый с пенальти в ворота «Спартака», в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«У меня вопрос к Ву! Если введён мяч в игру, я про вратаря, он (Ву. — Прим. «Чемпионата») же остановил его ногой, зачем рукой [трогать]? Зачем ты это делаешь? Когда мяч в поле, если нет свистка арбитра, мяч трогать рукой категорически нельзя! Особенно в своей штрафной», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Защитник красно-белых Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

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