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УЕФА ввел новые правила по желтым карточкам на общих этапах еврокубков

УЕФА ввёл новые правила по жёлтым карточкам на общих этапах еврокубков
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении новых правил по системе накопления жёлтых карточек на общих этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Согласно новым правилам, на общем этапе еврокубков игроки и официальные лица команд будут дисквалифицироваться после получения четырёх жёлтых карточек, не повлёкших удаление. В дальнейшем дисквалификация будет наступать после каждой последующей чётной жёлтой карточки — шестой, восьмой и так далее.

На квалификационных стадиях еврокубков правила останутся прежними: дисквалификация назначается после трёх жёлтых карточек, не повлёкших удаление, а затем после каждой следующей нечётной карточки.

УЕФА объясняет введение этих изменений реформой формата еврокубков, которая вступила в силу в сезоне-2024/2025. Увеличение количества матчей на общем этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы с шести до восьми привело к более частым дисквалификациям из-за накопления жёлтых карточек. Новые правила призваны сохранить баланс между количеством игр и допустимым числом предупреждений.

Кроме того, новые правила будут действовать и в Лиге конференций, несмотря на то что общий этап этого турнира по-прежнему состоит из шести матчей. Это решение обусловлено возможностью переходов игроков между клубами, участвующими в различных еврокубковых турнирах, во время зимнего трансферного окна.

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