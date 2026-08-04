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Такие правила. Егор Титов оценил спорные судейские решения в матче Ахмат — Спартак

«Такие правила». Егор Титов оценил спорные судейские решения в матче «Ахмат» — «Спартак»
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о спорных судейских решениях в победном матче красно-белых с «Ахматом» во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

– В матче «Ахмат» – «Спартак» было два резонансных эпизода. Первый – с назначением пенальти в ворота «Спартака», когда Максименко катнул мяч, а Ву взял его в руки и поправил во вратарской. Второй – эпизод, когда с Литвинова сняли бутсу, а судья пенальти не поставил. На ваш взгляд, Фролов сделал всё правильно или в этих эпизодах были судейские ошибки?
– Хочу сказать: Саня Максименко, возьми этот мяч и брось рукой Ву. Понятно, что он отдаёт мяч для ввода в игру. Но есть правила. Не знаю, доносили их до игроков или нет, но я слушал Милорада Мажича по такому же эпизоду в прошлом сезоне – это стопроцентный пенальти. Если вратарь вводит мяч на землю, кидает его и отдаёт ногой своему футболисту, а тот его берёт рукой, это пенальти однозначно. Неважно, катится мяч или не катится. Сегодня такие правила, что это будет преимущество у соперника. Это требования ФИФА. Никаких вопросов.

По эпизоду с Литвиновым. Человек, который сидит на VAR, может со всех камер этот момент увидеть. У него 30-40 секунд, чтобы этот момент увидеть и дать сигнал главному. Он это не сделал – грубейшая ошибка. А главный судья, конечно, себе всегда оставляет какое-то время, потому что он этот момент просто мог не увидеть, заняв неправильную позицию. Главный знает: если что – ему подскажут. А VAR в этот момент промолчал, – приводит слова Титова Metaratings.

После двух туров «Спартак» набрал шесть очков из шести возможных и находится в лидирующей группе вместе с «Зенитом», «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». В 3-м туре москвичи сыграют с «Краснодаром». Матч состоится в воскресенье, 9 августа, на стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 20:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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