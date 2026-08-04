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Акрон — Ростов, стартовые составы команд на матч Кубка России сезона 2026/2027

«Акрон» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027
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Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором сыграют тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Акрон»: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.

«Ростов»: Петров, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.

«Акрон» и «Ростов» начинают свой путь в Кубке России с группы D, где также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре соревнования команда из Тольятти встретится с ЦСКА 18 августа, а ростовский клуб в этот же день проведёт матч с «Локомотивом».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица матчей Кубка России сезона-2026/2027
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