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Гурцкая в резкой форме оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»

Гурцкая в резкой форме оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»
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Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая оценил судейство в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» (1:2). В качестве главного арбитра в этой игре выступал Антон Фролов, за систему VAR отвечал Сергей Цыганок.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Это не 90-е, когда никто ничего не видит. Сейчас три свитка спорных, которые могли перевернуть игру. Ну ладно, здесь засчитал гол, там дали пенальти, засчитал. Но как можно было не дать пенальти… Если разбирать тактически… Как можно было не дать пенальти в ворота «Ахмата»?! Ну как? Ему ахилл отрывают, демонстративно просто. Вот он стоит в трёх метрах! Ладно, бог с ним, что он уже ослеп к этой минуте, ничего не видит. Но есть же VAR. Что с Цыганком в эту секунду было? Он же не с завязанными глазами там сидел. Ну как можно было не поставить пенальти? С другой стороны, вроде бы как на него нашло озарение, вроде бы он отмазался красной карточкой Касинтуре, вроде бы… «Спартак» выиграл, и претензий как будто бы нет», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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