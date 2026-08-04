«Думал, всё, пипец». Генич — о травме Митрюшкина в матче с «Динамо» Мх

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о травме голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина, которую он получил в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Футболиста заменили на 60-й минуте встречи. Вместо травмированного вратаря на поле появился Илья Лантратов.

«Митрюшкину — здоровья. Слава богу, обошлось, потому что, когда врезался Морозов на такой скорости в колено, я думал: «Пипец. Всё, пипец». Но там вроде как просто рассечение», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем туре РПЛ железнодорожники примут тольяттинский «Акрон». Игра запланирована на субботу, 8 августа.