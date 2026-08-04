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«Трогать ребёнка — это гниль». Жена Соболева обратилась к журналистам

«Трогать ребёнка — это гниль». Жена Соболева обратилась к журналистам
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Елена Соболева, супруга нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева, обратилась к представителям прессы после публикаций про сына Сергея. Ранее стало известно, что девятилетний сын Александра поступил в академию сине-бело-голубых. На этом фоне в телеграм-каналах и СМИ вспомнили, как сын Александра во время прямого эфира негативно высказывался о петербургском клубе.

«Ну раз уж меня читают здесь всякие продажные блогеры и жёлтые СМИ, то читайте это. Хайповать и поднимать просмотры за счёт нашей семьи – это уже ваш удел. Но трогать ребёнка – это гниль. Спасибо за внимание», – написала Соболева в социальной сети.

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