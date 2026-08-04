Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов подписал контракт с «Хетафе»

Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов официально стал игроком испанского «Хетафе». 24‑летний защитник присоединился к новому клубу на правах свободного агента после истечения срока контракта с итальянским «Торино». Об этом сообщает испанский клуб в соцсети.

В сезоне-2024/2025 Сазонов выступал на правах аренды за «Эмполи». За прошедший сезон уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита» не принял участия ни в одном матче за «Торино». Сазонов покинул Российскую Премьер‑Лигу в августе 2023 года, перейдя в итальянский клуб. С 2022 по 2023 год футболист играл в РПЛ в составе московского «Динамо».

Саба Сазонов выступал за санкт-петербургский «Зенит» и «Зенит‑2» в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.