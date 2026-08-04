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The Independent составил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» — 2026

The Independent составил рейтинг претендентов на завоевание «Золотого мяча» — 2026
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Британское онлайн-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча» — 2026. Первое место в списке занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Топ-10 претендентов на завоевание «Золотого мяча» выглядит следующим образом:

1. Родри («Манчестер Сити», Испания).
2. Гарри Кейн («Бавария», Англия).
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
4. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция).
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина).
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция).
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
8. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия).
9. Майкл Олисе («Бавария», Франция).
10. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, Бразилия).

«Золотой мяч» — 2025 завоевал вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле.

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