«Пока есть вопросы». Тимур Гурцкая — о Мирлинде Даку в «Спартаке»

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак».

— В ближайшие дни новым нападающим «Спартака» должен стать Мирлинд Даку. Второй бомбардир РПЛ с момента своего прихода в наш чемпионат. Тимур, что ты думаешь по поводу этого перехода?

— Слушай… Ну, на бумаге выглядит хорошо. Но почему я говорю, что работу Кахигао надо оценивать всё время на двойку, кроме привоза Карседо. Потому что Даку можно было подписать два года назад за 7 млн с меньшей зарплатой, а не сейчас, на пике, когда на него максимально раздутая цена. Но я хочу посмотреть на Даку в «Спартаке». «Спартак» не играет на столба, «Спартак» всё-таки разыгрывает.

— А Даку — столб?

— Нет, он не столб, но Даку всё-таки играет на себя, не на команду. Поэтому… Не знаю, может, перейдя в команду, где есть Солари, Барко, Жедсон, где есть Маркиньос, может быть, он начнёт играть в такой, игровой футбол. Но для меня пока есть вопросы. Пока что, как пишут про 15-20 голов, которые Даку забьёт в «Спартаке»… Давайте подождём, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»