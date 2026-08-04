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Акрон — Ростов, команда гостей дважды забила за три минуты в начале встречи Кубка России сезона 2026/2027

«Акрон» — «Ростов»: команда гостей дважды забила за три минуты в начале встречи
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Данил Каширин из Уфы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Олусегун – 4'     0:2 Михайлов – 7'    

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун. Через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество донской команды.

«Акрон» и «Ростов» начинают свой путь в Кубке России с группы D, где также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре соревнования команда из Тольятти встретится с ЦСКА 18 августа, а ростовский клуб в этот же день проведёт матч с «Локомотивом».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица матчей Кубка России сезона-2026/2027
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