«Акрон» — «Ростов»: команда гостей дважды забила за три минуты в начале встречи

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и «Ростовом». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Данил Каширин из Уфы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На данный момент счёт 2:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун. Через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество донской команды.

«Акрон» и «Ростов» начинают свой путь в Кубке России с группы D, где также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА. В следующем туре соревнования команда из Тольятти встретится с ЦСКА 18 августа, а ростовский клуб в этот же день проведёт матч с «Локомотивом».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).