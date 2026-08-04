«Это из серии «тупее не придумаешь». Шалимов — о пенальти в матче «Ахмата» со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогу игры 2-го тура Альфа-Банк РПЛ между грозненским «Ахматом» и «Спартаком» (1:2). В начале матча в ворота красно-белых был назначен пенальти, поскольку защитник команды Кристофер Мартинс остановил мяч рукой перед тем, как ввести его в игру.

«То, что Карседо зачехлил Ливая Гарсию, было понятно и до этой игры. Но без форварда «Спартак», по-моему, начинал только против «Зенита». Видимо, есть недовольство игрой Угальде, и в центре атаки вышел профильный хав Мартинс. По поводу пенальти в ворота «Спартака» — это из серии «тупее не придумаешь». О таком эпизоде говорил в прошлом сезоне Мажич, на эти моменты обязаны акцентировать внимание члены тренерского штаба — а тут Ву говорит после игры, что не знал. Почему ему не сказали? Кто от «Спартака» был на встрече с Мажичем перед сезоном? Почему у «Спартака» столько глупых пенальти в этом году? Вопросов достаточно много — и они все к тренерскому штабу. Ву потом исправился после своей ошибки.

А в итоге всё решил стандарт в исполнении Барко. Удивительная ошибка для такого опытного вратаря, как Шелия. «Ахмат» перестроился под «Спартак», вышел в пять защитников, не поставил Сайдулаева — на его позиции вышел Касинтура. Грозненцы действовали надёжно, у «Спартака» не было моментов в первом тайме. А «Ахмат» при 1:0 и при такой схеме, к моему удивлению, не вылетал в контратаку. Во втором тайме Барко и Маркиньос обостряли игру в атаке, красно-белые владели преимуществом. Очень тяжёлая игра для красно-белых, в концовке сильно повезло. По решению арбитра — не понял, почему не назначили пенальти после того, как наступили на ахилл Литвинову. Это чистый пенальти», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».