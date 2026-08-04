«Показываю 30% от своих возможностей». Матия Попович — о прогрессе и адаптации в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матия Попович рассказал о процессе адаптации к команде и своём текущем уровне игры. Сербскому футболисту 20 лет, и в начале Альфа-Банк РПЛ он уже успел отличиться, забив мяч в ворота самарских «Крыльев Советов» и сделав передачу, которая привела к автоголу в матче с калининградской «Балтикой».

— В двух матчах вы выходили в стартовом составе, забили мяч и организовали автогол в ворота «Балтики». Можно ли сказать, что прогрессируете в ЦСКА?

— Я чётко понимаю, что могу дать команде. На данный момент я показываю 30% от своих возможностей. Если говорить о прогрессе, то для меня очень важно доверие со стороны тренерского штаба, плюс потребовалось время на адаптацию. Я знаю свои качества и хорошо понимаю собственный уровень, — приводит слова Поповича «Матч ТВ».

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Ростов» 8 августа.