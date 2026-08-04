«Бавария» обыграла корейскую команду «Чеджу Юнайтед»

Сегодня, 4 августа, состоялся товарищеский матч между мюнхенской «Баварией» и «Чеджу Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Чеджу Ворлд Кап» в Согвипхо, Южная Корея. Стартовый свисток главного арбитра раздался в 14:00 мск.

Первый гол в матче забил полузащитник «Баварии» Фелипе Чавес. Перуанец отличился на 12-й минуте, однако вскоре счёт стал равным — гол в составе номинальных хозяев забил Ли Чан Мин. Под занавес первого тайма мюнхенцы снова вышли вперёд, нападающий Бастиан Ассомо откликнулся на передачу Жоау Пальиньи.

Больше зрители голов в матче не увидели, «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.