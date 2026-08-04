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Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» поблагодарил Слуцкого за совместную работу в клубе

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» поблагодарил Слуцкого за совместную работу в клубе
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Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Тейшейра выразил благодарность Леониду Слуцкому за годы совместной работы в китайском клубе. В воскресенье, 2 августа, «Шанхай Шэньхуа» объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера команды. По информации клуба, тренер сам принял решение покинуть команду.

«Было здорово работать с Леонидом почти три года, я просто не могу не поблагодарить его за всё, что мы пережили вместе. Он всегда был рядом с командой, помогал нам и многому нас научил. Он часто шутил с игроками. Атмосфера всегда была хорошая и дружелюбная», — приводит слова Тейшейры Odds.ru.

Слуцкий работал в «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды завоевала серебро местного чемпионата.

Ранее специалист возглавлял ФК «Москва», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и казанский «Рубин».

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