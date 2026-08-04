Тимур Гурцкая назвал причину, почему Батраков не перешёл в «ПСЖ»

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая выдвинул точку зрения, почему российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не перешёл в «ПСЖ» этим летом. Ранее сообщалось, что парижане внимательно следили за хавбеком красно-зелёных, однако не стали делать официальное предложение о его приобретении.

— Тимур, что с Батраковым?

— А что с ним?

— Ну, что будет дальше?

— Слушай, чем быстрее они его продадут, тем будет для них лучше.

— Смотри, давай подытожим. Почему история с «ПСЖ» не завершилась трансфером?

— Не знаю. Потому что…

— Говори честно.

— Честно? «ПСЖ» не нужен Батраков.

— То есть вся эта история была преувеличена?

— Сильно преувеличена. Касаемо «ПСЖ», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».