«Локомотив» М — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2026/2027

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Джикия, Морозов, Вера, Щетинин, Коваленко, Батраков, Руденко, Раков.

ЦСКА: Бориско, Гаич, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк, Фиров, Алвес, Глебов, Мусаев.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).