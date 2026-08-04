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Локомотив М — ЦСКА: Матеус Рейс вывел армейцев вперёд на 40-й минуте в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России — 2026/2027

«Локомотив» М — ЦСКА: Рейс вывел армейцев вперёд на 40-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов. На данный момент счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'    

На 40-й минуте Матеус Рейс открыл счёт в этой игре и вывел армейцев вперёд.

В следующем туре соревнования железнодорожники встретятся с «Ростовом» (18 августа), а армейцы проведут матч с «Акроном» (18 августа).

Московский «Спартак» — действующий победитель Кубка России по футболу сезона-2025/2026. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России сезона-2026/2027
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