Игорь Шалимов: Даку сильнее и Гарсии, и Угальде. Ливая — в 1000 раз

Российский тренер Игорь Шалимов оценил готовящийся переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». Ранее появилась информация, что албанский форвард близок к переходу в московский клуб.

«Что касается перехода Даку, то при всех факторах риска этот форвард сильнее и Ливая Гарсии, и Угальде. А Ливая он сильнее в 1000 раз. Что касается факторов риска, то могу говорить об игровой составляющей — будет ли Барко так ему пасовать, как нужно. Потому что отдать можно и под ответную передачу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029-го. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.