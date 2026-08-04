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Нападающий «Челси» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» — Daily Mail

Нападающий «Челси» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» — Daily Mail
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Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Николаса Джексона, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» оценивают 25-летнего футболиста в £ 65 млн (€ 76 млн). Помимо «Тоттенхэма», интерес к игроку проявляет также «Астон Вилла». Сам Джексон выразил готовность покинуть «Челси» в поисках более регулярной игровой практики.

Прошлый сезон 25-летний Николас Джексон провёл в немецкой «Баварии» на правах аренды. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сенегальского нападающего в € 40 млн. На чемпионате мира 2026 года Джексон провёл четыре матча и оформил одну голевую передачу.

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