Хаби Алонсо высказался о будущем Михаила Мудрика в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем украинского вингера своей команды Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован французский «Страсбург».

«Решение ещё не принято. Всё произошло так быстро. Нам нужно быть внимательными в этой ситуации», — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик присоединился к «Челси» на предсезонном турне в Гонконге после того, как в конце июля с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Вне игры украинец был с осени 2024-го.