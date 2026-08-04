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Хаби Алонсо высказался о будущем Михаила Мудрика в «Челси»

Хаби Алонсо высказался о будущем Михаила Мудрика в «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо высказался о будущем украинского вингера своей команды Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован французский «Страсбург».

«Решение ещё не принято. Всё произошло так быстро. Нам нужно быть внимательными в этой ситуации», — приводит слова Алонсо известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, 3 августа Михаил Мудрик присоединился к «Челси» на предсезонном турне в Гонконге после того, как в конце июля с него была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Вне игры украинец был с осени 2024-го.

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