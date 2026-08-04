«Родина» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Бессмертный, Фищенко, Посо, Егорычев, Максименко, Абдусаламов, Гарибян.

«Рубин»: Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Лобов, Рожков, Начо, Кузнецов, Юкич, Шабанхаджай, Моторин.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).