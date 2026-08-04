15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027, 4 августа 2026

«Родина» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московская «Родина» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Стартовые составы команд

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев, Бессмертный, Фищенко, Посо, Егорычев, Максименко, Абдусаламов, Гарибян.

«Рубин»: Корец, Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Лобов, Рожков, Начо, Кузнецов, Юкич, Шабанхаджай, Моторин.

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России-2026/2027
Материалы по теме
«Родина» пропустила семь голов в двух турах РПЛ — это второй худший результат в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android