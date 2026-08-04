Гурцкая предположил, мог бы Леонид Слуцкий начать работу в одном из трёх клубов РПЛ

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который ранее ушёл в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

— Мы сейчас говорили про ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Недавно освободился Слуцкий… Вот ты веришь, что...

— Освободился? Он что, сидел (смеётся)?

— Ты веришь, что он будет в одном из этих трёх клубов?

— Ну… Не знаю. Сложно судить. Я вообще очень плохо себе представляю, как до сих пор функционирует заход игроков в ЦСКА и вообще любое спортивное решение в ЦСКА. Мне кажется, там несколько есть пунктов принятия решений… А про «Динамо»… Верю, что там может оказаться. В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА.

— «Локомотив»?

— Не знаю, «Локомотив» — очень консервативная команда по увольнению или приобретению новых тренеров. Я не знаю, какие планы у Ротенберга.

— Веришь, что Слуцкий будет работать в этом сезоне в РПЛ?

— Я думаю… Я ж не могу Леониду Викторовичу в голову залезть, но мне кажется, что него второе… Обещаю, что задам ему этот вопрос лично в ближайшее время, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»