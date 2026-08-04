15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая предположил, мог бы Леонид Слуцкий начать работу в одном из трёх клубов РПЛ

Гурцкая предположил, мог бы Леонид Слуцкий начать работу в одном из трёх клубов РПЛ
Комментарии

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о российском специалисте Леониде Слуцком, который ранее ушёл в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

— Мы сейчас говорили про ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Недавно освободился Слуцкий… Вот ты веришь, что...
— Освободился? Он что, сидел (смеётся)?

— Ты веришь, что он будет в одном из этих трёх клубов?
— Ну… Не знаю. Сложно судить. Я вообще очень плохо себе представляю, как до сих пор функционирует заход игроков в ЦСКА и вообще любое спортивное решение в ЦСКА. Мне кажется, там несколько есть пунктов принятия решений… А про «Динамо»… Верю, что там может оказаться. В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА.

— «Локомотив»?
— Не знаю, «Локомотив» — очень консервативная команда по увольнению или приобретению новых тренеров. Я не знаю, какие планы у Ротенберга.

— Веришь, что Слуцкий будет работать в этом сезоне в РПЛ?
— Я думаю… Я ж не могу Леониду Викторовичу в голову залезть, но мне кажется, что него второе… Обещаю, что задам ему этот вопрос лично в ближайшее время, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Трогать семью я не позволю». Александр Соболев выступил с эмоциональным обращением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android