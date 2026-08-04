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«Как классно ходить на двух ногах!» Чалов — о восстановлении после травмы

«Как классно ходить на двух ногах!» Чалов — о восстановлении после травмы
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Российский нападающий греческого ПАОКа Фёдор Чалов в телеграм-канале поделился подробностями процесса восстановления после травмы. В начале июля форвард получил повреждение мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Прошёл первый важный отрезок — месяц после операции. Спустя месяц снимается ряд ограничений и начинаются первые нагрузки на оперированное колено, на ногу наконец-то можно наступать! Вы не представляете, как классно ходить на двух ногах, цените это!

Костыли всё ещё со мной, но морально осознавать, что опираться можно на обе ноги, сильно проще, тут главное рано не обольщаться!

Продолжаю вести «Блог на коленке», для подписчиков — контент, для руководства — фото и видеоотчёты», — написал Чалов в телеграм-канале.

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