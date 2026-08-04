«Понимаю, что вы влюблены в ситуацию». Гурцкая назвал две самые слабые позиции «Спартака»

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказал мнение, что крайние защитники являются самым слабым местом в московском «Спартаке», упомянув при этом Даниила Денисова и Романа Зобнина.

«Я считаю, что все команды, которые со «Спартаком» будут садиться очень низко, получат этот результат [поражение]. «Спартак» не любит только, когда против него играют очень агрессивно. Ребят, я понимаю, что вы влюблены в ситуацию по Денисову и Зобнину, но это не профильные крайние защитники. Это два самых слабых места «Спартака». Крайние защитники – это по сей день самые слабые места «Спартака». Если ты своей командой не нагрузишь эту ситуацию и будешь редко туда выбегать, то они справятся. Даже не сильные защитники», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После двух матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице.