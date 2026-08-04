«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России — 2026/2027

Сегодня, 4 августа, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Динамо» из Махачкалы и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Мх: Волк, Зинович, Аларкон, Кагермазов, Джапо, Джабраилов, Смелов, Хубулов, Р. Магомедов, Джавад, Мастури.

«Крылья Советов»: Кокарев, Фернандес, Ороз, Лепский, Гальдамес, Костанца, Витюгов, Макаров, Шитов, Олейников, Крамарич.

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с калининградской «Балтикой». Игра запланирована на четверг, 20 августа. Днём ранее самарский клуб проведёт матч с санкт-петербургским «Зенитом».