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Нападающий «Ман Сити» Семеньо рассказал, что ему нравится в работе Марески

Нападающий «Ман Сити» Семеньо рассказал, что ему нравится в работе Марески
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Нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо поделился первыми впечатлениями от работы с главным тренером команды Энцо Мареской. Ранее специалист заявил, что ему нравятся вингеры, действующие в атаке инициативно.

«Когда он возглавил нашу команду, именно об этом я в первую очередь и подумал, поскольку в «Челси» при нём вингеры играли довольно высоко. Именно это меня и порадовало в первую очередь, мне как игроку фланга это нравится. У меня будет возможность играть один на один большую часть матча, и я с нетерпением жду этого.

У меня были с ним индивидуальные встречи, на которых мы обсуждали, как он хочет выстраивать игру, использовать фланговых игроков и команду в целом. Я думаю, его идеи великолепны, очень похожи на идеи Пепа, но если вы смотрели игру [с «Интером»], то видели, как воплотились в жизнь несколько его задумок, и это было здорово», — приводит слова Семеньо BBC.

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