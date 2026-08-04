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«Спартак» разослал болельщикам письмо с просьбой к их работодателям отпустить на матч КР

«Спартак» разослал болельщикам письмо с просьбой к их работодателям отпустить на матч КР
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«Спартак» по электронной почте разослал болельщикам команды письмо с подписью главного тренера Хуана Карлоса Карседо и просьбой к их работодателям отпустить людей на матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Оренбургом». Встреча состоится 5 августа, начало – в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понимаем: время раннее, рабочий день ещё не закончится, а начальство не всегда с пониманием относится к футбольным обстоятельствам.

Мы решили вам немного помочь: составили служебную записку от Хуана Карлоса Карседо — вам остаётся только добавить имя начальника.

Правда, если ваш руководитель — поклонник другой команды, этот план может не сработать. Тут остаётся только надеяться на его профессионализм, чувство юмора и любовь к футболу.

До встречи на стадионе!» — говорится в тексте сообщения.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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