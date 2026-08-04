Эдуард Мор: не сомневаюсь, что с Даку «Спартак» станет сильнее

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку в московский клуб из казанского «Рубина».

«Спартак» оправдывает ожидания. Понятно, что победа в Грозном была добыта не без доли везения. С другой стороны, в Грозном всем тяжело играть. В целом команда оправдывает ожидания. Тем более должен прийти Даку — это та позиция, которой «Спартаку» очень не хватает. Я не сомневаюсь, что с Даку команда станет сильнее. Многие опасаются, что Даку часто играет на себя. Но дело в том, что в «Рубине» по-другому сложно. Ему приходилось многое делать самому. Здесь же будет иначе. Ему будут подносить снаряды», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» решили активировать сумму отступных за Даку в размере € 11 млн.