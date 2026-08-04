15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: не сомневаюсь, что с Даку «Спартак» станет сильнее

Эдуард Мор: не сомневаюсь, что с Даку «Спартак» станет сильнее
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход нападающего Мирлинда Даку в московский клуб из казанского «Рубина».

«Спартак» оправдывает ожидания. Понятно, что победа в Грозном была добыта не без доли везения. С другой стороны, в Грозном всем тяжело играть. В целом команда оправдывает ожидания. Тем более должен прийти Даку — это та позиция, которой «Спартаку» очень не хватает. Я не сомневаюсь, что с Даку команда станет сильнее. Многие опасаются, что Даку часто играет на себя. Но дело в том, что в «Рубине» по-другому сложно. Ему приходилось многое делать самому. Здесь же будет иначе. Ему будут подносить снаряды», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» решили активировать сумму отступных за Даку в размере € 11 млн.

Материалы по теме
Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня
Срыв перехода в ЦСКА, предложение Гарсии, гонка «Барсы» и «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android