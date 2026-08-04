15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Ростов»: Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте в матче Кубка России

«Акрон» — «Ростов»: Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Данил Каширин из Уфы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Ростова».

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Олусегун – 4'     0:2 Михайлов – 7'     0:3 Азнауров – 50'     0:4 Прохин – 65'    

Форвард гостей Имран Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Ростова» Олакунле Олусегун на четвёртой минуте, а через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество гостей.

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России-2026/2027
Материалы по теме
Видео
Нападающий «Акрона» Дмитриев вместе с отцом отметил дебютный гол в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android