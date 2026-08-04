«Акрон» — «Ростов»: Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступает Данил Каширин из Уфы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 3:0 в пользу «Ростова».

Форвард гостей Имран Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Ростова» Олакунле Олусегун на четвёртой минуте, а через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество гостей.

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).