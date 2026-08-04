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Александр Ломовицкий перешёл в «Торпедо-БелАЗ»

Александр Ломовицкий перешёл в «Торпедо-БелАЗ»
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Полузащитник Александр Ломовицкий на правах свободного агента пополнил состав «Торпедо-БелАЗ». Об этом сообщает официальный сайт клуба из чемпионата Беларуси.

Футболист является воспитанником московского «Спартака», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в активе игрока есть тульский «Арсенал», «Химки», казанский «Рубин» и воронежский «Факел».

В прошедшем сезоне чемпионата России 28-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. Футболист сыграл один матч в Фонбет Кубке России и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 300 тыс.

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