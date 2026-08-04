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Мирлинд Даку отсутствует в заявке «Рубина» на матч с «Родиной» в Кубке России

Мирлинд Даку отсутствует в заявке «Рубина» на матч с «Родиной» в Кубке России
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку отсутствует в заявке казанской команды на матч 1-го тура Фонбет Кубка России с «Родиной». Ранее команды объявили стартовые составы. Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Родина
Москва
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Ранее СМИ сообщали, что албанский форвард близок к переходу в московский «Спартак».

Помимо «Родины» и «Рубина», в группе А также выступают московский «Спартак» и «Оренбург».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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