Роман Шишкин: даже не вспомню, когда «Спартак» последний раз так хорошо начинал сезон

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин оценил старт красно-белых в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата России команда обыграла «Родину» (3:0) и «Ахмат» (2:1).

«Про чемпионство «Спартака» говорить рано. Однако прекрасный старт сезона. Я даже не вспомню, когда последний раз «Спартак» так хорошо начинал. С «Родиной» выиграли крупно, но на старте сезона всё равно ещё не такая целостная игра. В Грозном всем непросто играть. Несмотря на ошибку Шелии, «Спартак» всё равно выглядел чуть ближе к победе.

Самое главное — зарабатывать очки, а не смотреть на качество игры, как это бывает в концовке чемпионата. Сейчас такая же история. Все потихонечку вкатываются в сезон, возвращаются в свои кондиции. Пока «Спартак» набирает очки и выжимает всё из себя — это радует. Потом эти очки пригодятся в концовке чемпионата», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.