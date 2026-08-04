Гаврилов: есть гарантия, что Даку приживётся в «Спартаке» и выдержит конкуренцию?

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в московский клуб из казанского «Рубина». Ранее сообщалось, что красно-белые решили активировать опцию выкупа форварда в размере € 11 млн.

«Стоит ли Даку своих денег? Или хочет просто получать зарплату и ничего не делать? Время покажет, что Даку продемонстрирует в «Спартаке». Хорошо, что он в «Рубине» забивал много голов и имел общий язык с партнёрами. А есть гарантия, что он приживётся в «Спартаке» и выдержит конкуренцию?

Может получиться так, что ты погонишься за деньгами, придёшь и будешь сидеть на лавке. Они думают: если он в «Рубине» забивал, то будет так играть и в «Спартаке». А может быть и другая сторона в этой ситуации», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.