«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: Джапо покинул поле уже на 8-й минуте из-за травмы колена

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на восьмой минуте словенский защитник Ян Джапо покинул поле из-за травмы колена. Ранее футболист пропустил всю вторую половину прошлого года и начало текущего из-за разрыва крестообразных связок. Вместо него в игру вошёл защитник Александр Сандрачук.

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с калининградской «Балтикой». Игра запланирована на четверг, 20 августа. Днём ранее самарские «Крылья Советов» проведут матч с санкт-петербургским «Зенитом».