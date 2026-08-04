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«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: Джапо покинул поле уже на 8-й минуте из-за травмы колена

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: Джапо покинул поле уже на 8-й минуте из-за травмы колена
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Макаров – 15'     1:1 Хубулов – 47'     1:2 Джеффри – 63'    

Уже на восьмой минуте словенский защитник Ян Джапо покинул поле из-за травмы колена. Ранее футболист пропустил всю вторую половину прошлого года и начало текущего из-за разрыва крестообразных связок. Вместо него в игру вошёл защитник Александр Сандрачук.

В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с калининградской «Балтикой». Игра запланирована на четверг, 20 августа. Днём ранее самарские «Крылья Советов» проведут матч с санкт-петербургским «Зенитом».

Календарь Кубка России сезона-2026/2027
Таблица групп Кубка России сезона-2026/2027
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