«Всё хорошо». Джон Кордоба вернулся в расположение «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вернулся в расположение команды. Форвард пропускает первые матчи «быков» Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за повреждения во время чемпионата мира — 2026.

— Вот же он! Привет, привет!

— Привет, привет! Как дела?

— Хорошо. Как ты?

— Всё хорошо, — сказал Кордоба в видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодара».

Видео доступно на странице «Кранодара» в социальной сети «ВКонтакте».

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В составе южного клуба футболист провёл 156 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 мячей и сделал 37 результативных передач.

По итогам прошлого чемпионата России Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира.