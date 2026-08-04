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«Всё хорошо». Джон Кордоба вернулся в расположение «Краснодара»

«Всё хорошо». Джон Кордоба вернулся в расположение «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вернулся в расположение команды. Форвард пропускает первые матчи «быков» Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги из-за повреждения во время чемпионата мира — 2026.

— Вот же он! Привет, привет!
— Привет, привет! Как дела?

— Хорошо. Как ты?
— Всё хорошо, — сказал Кордоба в видео, опубликованном в телеграм-канале «Краснодара».

Видео доступно на странице «Кранодара» в социальной сети «ВКонтакте».

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В составе южного клуба футболист провёл 156 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 мячей и сделал 37 результативных передач.

По итогам прошлого чемпионата России Кордоба стал лучшим бомбардиром турнира.

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