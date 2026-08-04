«Что-то потрясающее, очень классно». Вахания — об игре на домашней арене «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Илья Вахания поблагодарил болельщиков команды после победы над «Факелом» (3:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

— Тяжёлая победа. Очень понравилось играть на [домашнем] стадионе. Мне здесь нравилось играть каждый матч, но, когда это твоя домашняя арена, это что-то потрясающее.

— Почувствовал атмосферу именно домашнюю, а не гостевую?

— Да, очень классно. Было здорово, когда нас встречали фанаты при заезде на территорию стадиона.

— Многие отмечают твою уверенную игру за «Краснодар». Согласен с тем, что идеально вписался? Нужно ли что-то улучшать?

— Всегда нужно что-то улучшать. Надеюсь, буду прибавлять с каждым матчем, есть куда расти, — сказал Вахания в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».