«Что-то потрясающее, очень классно». Вахания — об игре на домашней арене «Краснодара»
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Защитник «Краснодара» Илья Вахания поблагодарил болельщиков команды после победы над «Факелом» (3:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5' 2:0 Кривцов – 28' 3:0 Кривцов – 59' 3:1 Турищев – 85' 3:2 Сутормин – 88'
— Тяжёлая победа. Очень понравилось играть на [домашнем] стадионе. Мне здесь нравилось играть каждый матч, но, когда это твоя домашняя арена, это что-то потрясающее.
— Почувствовал атмосферу именно домашнюю, а не гостевую?
— Да, очень классно. Было здорово, когда нас встречали фанаты при заезде на территорию стадиона.
— Многие отмечают твою уверенную игру за «Краснодар». Согласен с тем, что идеально вписался? Нужно ли что-то улучшать?
— Всегда нужно что-то улучшать. Надеюсь, буду прибавлять с каждым матчем, есть куда расти, — сказал Вахания в видео, опубликованном на YouTube-канале «Краснодара».
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