Мор: после хороших отрезков тренеры-иностранцы выкручивают руки — опасаюсь этого с Карседо

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказал опасения по поводу работы главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

«Всегда сильно пугает, когда идёт речь о наших топ-командах, в которых работают тренеры-иностранцы. Например, когда к зиме команда подходит в хорошем состоянии, как это было со Станковичем. Мы помним хороший отрезок ЦСКА с Челестини. Как правило, после этого тренеры-иностранцы начинают выкручивать руки руководству, выпрашивать зарплату, полномочия, трансферы под себя. В этот период у команд начинаются проблемы. Этого я опасаюсь с Карседо в «Спартаке».

Хотим мы этого или нет, но тем и выделяются «Зенит» и «Краснодар». Понятно, что как бы хорошо команда ни выступала, ни Семак, ни Мусаев ничего подобного не будут делать. Они не будут выкручивать руки руководству. Потому в последние годы они и идут наверху. А если посмотреть на иностранцев, Николич хорошо поработал — ушёл, Шварц в своё время ушёл, Тедеско, Станкович, Челестини», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.