«Ростов» разгромил «Акрон» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России

Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил форвард «Ростова» Олакунле Олусегун на четвёртой минуте. Через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество гостей. Форвард «Ростова» Имран Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте. Защитник гостей Данила Прохин забил четвёртый мяч в ворота «Акрона» на 65-й минуте, установив окончательный счёт — 4:0.

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).