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Акрон — Ростов, результат матча 4 августа 2026, счет 0:4, 1-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

«Ростов» разгромил «Акрон» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды гостей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Олусегун – 4'     0:2 Михайлов – 7'     0:3 Азнауров – 50'     0:4 Прохин – 65'    

Первый мяч в матче забил форвард «Ростова» Олакунле Олусегун на четвёртой минуте. Через три минуты полузащитник Ярослав Михайлов удвоил преимущество гостей. Форвард «Ростова» Имран Азнауров довёл счёт до разгромного на 50-й минуте. Защитник гостей Данила Прохин забил четвёртый мяч в ворота «Акрона» на 65-й минуте, установив окончательный счёт — 4:0.

Помимо «Ростова» и «Акрона», в группе D также выступают московские «Локомотив» и ЦСКА.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

Календарь матчей Кубка России-2026/2027
Турнирная таблица Кубка России-2026/2027
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