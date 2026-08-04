15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов: «Локомотив» не хочет удержать Карпукаса — пусть уходит

Гаврилов: «Локомотив» не хочет удержать Карпукаса — пусть уходит
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о дальнейшей карьере футболиста «Локомотива» Артёма Карпукаса. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Карпукасу со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Карпукас может уйти в «Зенит»? Не знаю, что сказать. Получается, «Локомотив» не хочет его удержать. Если игроки хотят, пусть переходят. Другой вопрос: нужны ли они другим командам. Но это уже не футбол, а какая-то коммерция. Могу понять, что игрокам предложили на три копейки больше, и они пошли. А играть как?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Гаврилов: есть гарантия, что Даку приживётся в «Спартаке» и выдержит конкуренцию?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android