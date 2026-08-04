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«Рубин» исключил Мирлинда Даку из заявки команды на сезон РПЛ

«Рубин» исключил Мирлинда Даку из заявки команды на сезон РПЛ
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Казанский «Рубин» убрал нападающего Мирлинда Даку из заявки команды на сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Албанец не значится в составе казанцев на официальном сайте РПЛ.

Фото: РПЛ

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в московский «Спартак». Красно-белые решили активировать опцию выкупа 28-летнего футболиста за € 11 млн. В обоих стартовых турах РПЛ Даку провёл на поле по 90 минут и отметился двумя голами.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. В российский клуб он перебрался из хорватского «Осиека». По данным СМИ, казанцы заплатили тогда за трансфер € 1,2 млн. Всего у нападающего 38 голов и 13 результативных передач в 93 играх чемпионата.

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