«Ноттингем Форест» хочет усилиться хавбеком «Манчестер Сити» Рейндерсом — Романо

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Тейани Рейндерсу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Отмечается, что хавбек «горожан» находится в трансферном шорт-листе «лесников», ранее «Ньюкасл Юнайтед» также интересовался футболистом.

В прошедшем сезоне Рейндерс принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.