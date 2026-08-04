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Роман Шишкин: Даку лучше справится с адаптацией в «Спартаке», чем Гарсия и Угальде

Роман Шишкин: Даку лучше справится с адаптацией в «Спартаке», чем Гарсия и Угальде
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Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в состав красно-белых, упомянув форвардов Манфреда Угальде и Ливая Гарсию.

«Думаю, что Даку — очень качественное усиление в линию атаки «Спартака». Качества футболиста Даку ни у кого не вызывает сомнений, кто наблюдает за «Рубином» и РПЛ. При наличии Гарсии, который не вписался в команду и наш чемпионат, и Угальде, который нестабилен, Даку по характеру и качествам лучше справится с адаптацией в таком клубе. Всё равно для него это будет шаг вперёд. Мне кажется, этот трансфер пойдёт всем на пользу. Самому Даку в качестве развития, у «Спартака» появится качественный наконечник вроде Кордобы. «Спартак» выигрывает тут по всем компонентам», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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