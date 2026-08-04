Мусса Диаби может вернуться в «Байер» — Bild

Французский полузащитник саудовского «Аль-Иттихада» Мусса Диаби может вернуться в леверкузенский «Байер». Об этом сообщает Bild.

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес продолжает поддерживать контакт с Диаби после его ухода из команды, сейчас он ведёт с игроком переговоры на тему возможного возвращения.

Мусса Диаби является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за эту команду он играл и на взрослом уровне. За «Байер» игрок выступал с 2019 по 2023 год, проведя за фармацевтов 172 матча, в которых забил 49 голов и отдал 47 голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.