«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: Денис Макаров открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте вингер самарцев Денис Макаров ударом из-за пределов штрафной забил первый гол в игре.

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В следующем туре соревнования команда из Махачкалы встретится с калининградской «Балтикой». Игра запланирована на четверг, 20 августа. Днём ранее самарские «Крылья Советов» проведут матч с санкт-петербургским «Зенитом».